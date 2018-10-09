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Украина показала реактивный «Берест»
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Украина показала реактивный «Берест» 

News.ru 5 часов назад
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Шепетовский ремонтный завод представил свежую разработку — систему залпового огня «Берест». Новинка призвана заменить систему «Град», стоящую на вооружении ВСУ.
Особенность современного комплекса — цифровая система управления огнём, позволяющая военнослужащим, не покидая кабины, подготовить боевую машину к стрельбе. За один залп «Берест» может выпустить 50 реактивных снарядов, в то время как «Град» — 40, сообщает «Укроборонпром».
Ранее News.ru сообщал о проведении ВСУ учений на побережье Азовского моря.
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