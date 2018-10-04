Как проходит модернизация Космических войск РФ

Как проходит модернизация Космических войск России

Минобороны РФ отчиталось о результатах развития Космических войск (КВ). С начала 2018 года российские военнослужащие отследили более 40 пусков баллистических ракет и ракетоносителей, провели 3 тыс. контрольно-измерительных мероприятий. Эксперты отмечают интенсивное развитие инфраструктуры КВ. Особое внимание уделяется усилению системы предупреждения о ракетном нападении. О совершенствовании вооружённых сил России — в материале RT.

Накануне Дня Космических войск (КВ) Минобороны РФ опубликовало инфографику, где представлены результаты деятельности этого рода вооружённых сил за последний год.

По данным ведомства, с января средства контроля КВ отследили более 40 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет, а также ракетоносителей. Помимо этого, Космические войска обнаружили и приняли на сопровождение 900 космических объектов и провели 3 тыс. контрольно-измерительных мероприятий.

Из представленных данных также следует, что орбитальная группировка ВС РФ составляет свыше 150 аппаратов.

От экспериментов к боевым системам

Профессиональный праздник военнослужащие Космических войск отмечают 4 октября. В этот день в 1957 году совершил полёт первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) ПС-01, изготовленный группой конструкторов под руководством советского учёного Сергея Королёва

Первые подразделения космического назначения появились в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в конце 1950-х годов. В обязанности военнослужащих входили обеспечение испытаний ракетной техники и проведение различных измерительных работ.

В 1964 новообразованные воинские формирования были объединены в Центральное управление космических средств Минобороны (ЦУКОС, с 1970 года — ГУКОС). В августе 1992 года подразделения космического назначения были включены в Военно-космические силы, которые в 1998—2001 годах входили в состав РВСН.

В 2001—2015 годах Космические войска (с 2011 года — Войска воздушно-космической обороны) существовали как отдельный род вооружённых сил. На сегодняшний день КВ включены в состав ВКС.

Инфраструктура Космических войск является центральным звеном противоракетной обороны РФ. Основная миссия КВ — контроль космического пространства, своевременное обнаружение баллистических целей и информирование о возникших угрозах высшего военно-политического руководства РФ.

На страже космических рубежей России находится система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Она состоит из двух эшелонов: наземный включает в себя сеть радиолокационных станций (РЛС), космический — орбитальную группировку ИСЗ, которая фиксирует старт МБР.

Формирование СПРН началось в 1950-е годы, когда на вооружение поступили первые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Во второй половине 1950-х годов на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была создана экспериментальная система «А». Главная цель проекта состояла в том, чтобы выявить возможность эффективного обнаружения и перехвата МБР противника.

Серия удачных испытаний подтвердила необходимость масштабного оснащения войск радиолокационными станциями дальнего обнаружения. В 1961—1962 годах ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли ряд постановлений о строительстве сети наземных РЛС по периметру страны. Особое внимание уделялось прикрытию северо-западной части Советского Союза.

В 1960-е годы на вооружение были приняты РЛС надгоризонтного обнаружения первого поколения 5Н15 «Днестр» и 5Н86 «Днепр», спроектированные в Радиотехническом институте АН СССР. В первой половине 1970-х годов стартовала разработка станций второго поколения 5Н79/90Н6 «Дарьял».

Уже в начале 1970-х годов Советскому Союзу удалось создать непрерывное радиолокационное поле на основных ракетоопасных направлениях. Неприкрытыми оставались только восточные рубежи. Чтобы ликвидировать этот пробел, Минобороны запустило строительство РЛС в Енисейске (Красноярский край), но по распоряжению генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва этот объект был демонтирован.

Одновременно с созданием сети РЛС успешно развивалась система противоракетной обороны Москвы, получившая название А-135 «Амур». Этот уникальный комплекс также стал частью СПРН. С конца 1980-х годов система защищает Центральный промышленный район, обладая возможностью отразить ограниченный ядерный удар.

Эпоха «Воронежа»

Единая система предупреждения о ракетном нападении перестала существовать с распадом СССР. За пределами России оказались несколько недостроенных объектов СПРН и семь РЛС, расположенных в Латвии (Скрунда), Белоруссии (Барановичи), Украине (Мукачево, Севастополь), Азербайджане (Габала), Казахстане (Балхаш, Гульшад). Попытки властей РФ сохранить контроль над станциями были безуспешными.

Интенсивное восстановление возможностей СПРН началось в 2000-е годы. Так, в 2003-м в Белоруссии возобновилось боевое дежурство на РЛС второго поколения 70М6 «Волга». В России Минобороны провело модернизацию стоящих на вооружении станций и разместило заказы на производство радаров высокой заводской готовности (ВЗГ) 77Я6 «Воронеж-М» разработки АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» (Москва).

«Воронеж-М» — это станция нового поколения, работающая в дециметровом диапазоне. От предшественниц РЛС отличается повышенной точностью, значительно меньшим энергопотреблением и простотой в эксплуатации. Процессы проектирования, изготовления и испытания максимально упрощены благодаря использованию макромодулей контейнерного типа. Станция развёртывается на неподготовленной площадке в течение 1—1,5 года (против 5—9 лет у предыдущих поколений).

Первая РЛС «Воронеж» заступила на опытно-боевое дежурство в декабре 2006 года в районе посёлка Лехтуси (Ленинградская область). Станция способна гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до 6 тыс. км. В конце прошлого года была восстановлена разрушенная ранее РЛС в Енисейске. В скором времени станции СПРН заработают в Крыму, в Мурманской области и в Республике Коми.

В настоящее время на территории РФ боевое дежурство несут 7 станций «Воронеж», прикрывая ракетоопасные направления в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Система противоракетной обороны Москвы постоянно совершенствуется. В ближайшие годы отечественные специалисты завершат работы по формированию А-235. Боевые расчёты 9-й дивизии ПРО получат новейшую вычислительную аппаратуру, автоматизированные системы управления и противоракеты ближнего перехвата 53Т6М.

Непрерывный контроль

Достаточно интенсивно совершенствуется космический эшелон СПРН. Из актуальной информации Минобороны следует, что орбитальная группировка РФ насчитывает более 150 ИСЗ. По подсчётам американской некоммерческой организации «Союз обеспокоенных учёных» (Union of Concerned Scientists), по числу военных спутников Россия занимает второе место после США.

ИСЗ первыми мгновенно отслеживают пуски баллистических ракет в разных точках Земли. В ноябре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за минувшие пять лет было запущено 55 спутников военного назначения.

«Они (спутники) собраны в Единую космическую систему, что дало возможность усилить контроль за районами стартов баллистических ракет на континентальной части Северной Америки и районами патрулирования подводных лодок иностранных государств. Дальнейшее развитие системы позволит осуществлять глобальный непрерывный контроль районов старта баллистических ракет», — подчеркнул Герасимов.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин сообщил, что на сегодняшний день в России воссоздано непрерывное радиолокационное поле «на всех ракетоопасных направлениях». По его мнению, усилия Минобороны были связаны с модернизацией МБР США, совершенствованием американских крылатых ракет и с созданием гиперзвуковых аппаратов.