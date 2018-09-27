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В Индии состоялось испытание ракеты воздушного базирования «Астра»
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В Индии состоялось испытание ракеты воздушного базирования «Астра» 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
ТАСС, 27 сентября. Успешное испытание ракеты собственной разработки класса воздух-воздух «Астра» состоялось в Индии. Как сообщило в четверг агентство «Синьхуа», пуски прошли у побережья восточного штата Одиша.
Ракета была запущена с многоцелевого истребителя Су-30 и с большой точностью поразила воздушную маневрирующую цель, цитирует агентство заявление министерства обороны Индии. «Испытания проводились в рамках подготовки к поступлению ракеты на вооружение военно-воздушных сил, их цель была достигнута», — подчеркнуло оборонное ведомство.
"Астра" — первая индийская ракета «воздух-воздух», созданная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Она оснащена инерциальной системой управления и наведения, может поражать цели на удалении от 20 до 80 км.
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