«Могут напугать только рыбаков или браконьеров»: США передадут Украине списанные 30-летние катера береговой охраны

США передадут Украине два катера береговой охраны класса «Айленд», которые были построены в 1988 году и выведены из эксплуатации в 2017 году. Церемония с участием украинского президента Петра Порошенко состоится 27 сентября на военно-морской базе Соединённых Штатов в Балтиморе. Украинские власти заявляют, что корабли нужны Киеву для «усиления возможностей в Черноморском бассейне». Эксперты отмечают, что катера Drummond и Cushing устарели и не особенно усилят группировку ВМС Украины в Азовском море. В Госдуме убеждены, что передача устаревших и слабых единиц никак не угрожает России и является политическим жестом Вашингтона.

США передадут Украине два 30-летних списанных патрульных катера класса «Айленд». Об этом заявили в пресс-службе американской Береговой охраны.

Речь идёт о катерах Drummond (WPB — 1323) и Cushing (WPB 1321), спущенных на воду в 1988 году и выведенных из эксплуатации в 2017 году. Они будут переданы ВМСУ в Балтиморе 27 сентября, на церемонии будет присутствовать президент Украины Пётр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны Соединённых Штатов Майкл Макаллистер.

Как заявлял 21 августа чрезвычайный посол Украины в США Валерий Чалый , эти катера нужны Киеву для «усиления возможностей в Черноморском бассейне».

«Вы видите, какая ситуация сложная. Россия наращивает своё давление и нам нужно срочно и свои вырабатывать и получать дополнительные возможности», — цитировало его УНИАН.

Украинские официальные лица подчёркивают, что передача судов осуществляется на безвозмездной основе. Так, командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что Киев потратит средства только на транспортировку и обучение персонала.

«Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую плату», — подчёркивал он.

Однако представитель министерства обороны США сказал CNN , что эти катера были куплены Киевом в рамках реализации программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).

По данным агентства «Украинские новости», дополнительные расходы, о которых говорил Воронченко, обошлись Киеву приблизительно в $10,1 млн Патрульные катера типа «Айленд» строились с 1985 по 1992 годы, всего было спущено на воду 49 судов. Они предназначаются для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования в прибрежных водах. В 2002-2005 годах США попытались провести модернизацию некоторых из них, однако все восемь катеров, которые подверглись изменениям, пришлось списать из-за возникших проблем с прочностью корпуса.

В 2014 году Соединённые Штаты начали заменять их на новые суда класса «Сентинел», а устаревшие «Айленды» передавать партнёрам. Так, 2015 году три катера были переданы Пакистану, в следующем году два отправились нести службу в береговую охрану Грузии и ещё два поставлены Коста-Рике.

Катера, находящиеся в составе береговой охраны США, вооружены 25-мм автоматической артиллерийской установкой Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулемётами M2HB. На борту также установлена РЛС AN/SPS-73 и одна моторная лодка. Экипаж судна составляет 16-18 человек, а время автономного плавания пять суток.

Передаваемые американцами Украине катера — слабые, на них стоит всего одна орудийная установка, отметил капитан 1-го ранка, военный эксперт Василий Дандыкин . В беседе с RT он напомнил, что в распоряжение российского Черноморского флота до конца года поступит патрульный корабль, который по своим характеристикам значительно превосходит «Айленды», предназначенные для этих же целей.

Василий Быков » (патрульный корабль проекта 22160. — RT) первый придёт, таких будет шесть — это серьёзная единица, около 2 тыс. тонн водоизмещения, может вертолёт нести. А эти катера… водоизмещение, допустим, 300 тонн, и «пушчонка» стоит», — уточнил он.

Передача катеров — политический жест, эти корабли не представляют опасности для России, уверен депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик

«Мы с вами видим трогательный момент окончательного закрепления «братских» отношений между «киевской хунтой» и «ястребами» администрации Трампа. Ведь так принято в семье — младшие всегда донашивают за старшими — куртки, коньки, списанные боевые катера», — сказал он в беседе с RT.

Владимир Мухин. Эти катера отслужили свой срок службы и их необходимо восстанавливать, отметил военный обозреватель « Независимой газеты

«Это уже не первая помощь — «сэконд-хэнд». Полусуда, полукатера — они отслужили свой срок. Если они будут поставлены на Украину, то должны будут пройти модернизацию, восстановление…Может у них есть быстроходность, и определённого рода безопасность они у берегов Черного и Азовского морей будут обеспечивать, но с точки зрения обороны они не представляют силы, и эти малоразмерные катера никак не повлияют на эффективность ВМС Украины», — сказал он RT.

Коммерческие интересы Порошенко

Ранее, 21 августа, Чалый отмечал, что по сравнению с действующими украинскими катерами в Чёрном море, Drummond и Cushing можно назвать большими. Однако он подчёркивал, что после поставок судов их необходимо будет подготовить, установить на них вооружение и обучить экипаж.

«А потом они запускаются, то есть это займёт время. Я бы сказал, что это вопрос месяцев», — говорил он.

Журналисты украинской программы «Схемы» выпустили в марте расследование, в котором говорится, что катера «Айлэнд» могли быть переданы ещё в 2014 году. По их данным, с помощью бюрократических процедур Киев задерживает получение этих катеров из-за коммерческих интересов завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», где по госзаказу строятся военные катера.

Журналисты подчеркнули, что тактико-технические характеристики украинских катеров значительно ниже, однако стоимость их покупки выше в шесть раз, чем стоимость дополнительного обслуживания «Айлендов» перед передачей.

Майкл Карпентер , ранее занимавший пост помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, косвенно подтвердил эту информацию.

«До меня доходили слухи насчет катеров класса «Айлэнд», предложенных Украине, — что существует альтернативная схема закупки и перепрофилирование судов, которые будут производиться на «Кузнице на Рыбальском» — судостроительном заводе в Киеве», — говорил он журналистам «Схемы».

Передачу кораблей можно расценивать, как недружественный шаг Вашингтона, ведь на них можно установить летальное вооружение, подчеркнул Владимир Мухин.

«Это для России не представляет никакой опасности, но определённую долю в нагнетание напряжённости они вносят», — заключил он.

Депутат Дмитрий Белик в свою очередь убеждён, что Соединённые Штаты не выделят Украине военные суда выше классом, чем патрульные катера.