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Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины
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Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Считаные минуты» понадобятся Военному-морскому флоту России, чтобы уничтожить новую базу Военно-морских сил Украины на Азовском море. Об этом сообщает The American Conservative.
На прошлой неделе ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан рекомендовал властям страны укрепить побережье Азовского моря военно-морской базой, чтобы заставить «нашего агрессивного, террористического соседа», Россию, пойти на уступки, переговоры и, «главное, убраться из Крыма и Донбасса».
По словам автора американского издания, Украине было бы нецелесообразно строить базу на Азове, так как России понадобятся «считаные минуты», чтобы ее уничтожить, а также потопить все украинские корабли.
Превосходство российского флота над украинским признал и Василий Богдан. Однако, по словам генерал-лейтенанта, азовское мелководье не позволит ВМФ России показать все, на что он способен.
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