Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины

«Считаные минуты» понадобятся Военному-морскому флоту России , чтобы уничтожить новую базу Военно-морских сил Украины на Азовском море. Об этом сообщает The American Conservative.

На прошлой неделе ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан рекомендовал властям страны укрепить побережье Азовского моря военно-морской базой, чтобы заставить «нашего агрессивного, террористического соседа», Россию, пойти на уступки, переговоры и, «главное, убраться из Крыма и Донбасса».

По словам автора американского издания, Украине было бы нецелесообразно строить базу на Азове, так как России понадобятся «считаные минуты», чтобы ее уничтожить, а также потопить все украинские корабли.

Превосходство российского флота над украинским признал и Василий Богдан. Однако, по словам генерал-лейтенанта, азовское мелководье не позволит ВМФ России показать все, на что он способен.