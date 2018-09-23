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Минобороны о сбитом Ил-20: Израиль нарушил договорённости
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Минобороны России: Израиль в случае с Ил-20 нарушил договорённости 2015 года 

RT на русском + ещё 1 9 часов назад
Фото: Reuters
В Минобороны России заявили, что Израиль оповестил российскую сторону о проведении своей операции в Сирии, когда был сбит самолёт Ил-20, не заблаговременно, тем самым нарушив договорённости между двумя странами от 2015 года.
Как заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, в 21:39 представитель ВВС Израиля оповестила командование российской группировки войск «о предстоящем ударе по сирийским объектам».
«Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесёт удар по объектам, которые находятся на севере Сирии. Через одну минуту, в 21:40, четыре израильских F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами ГБУ-39 по промышленным объектам в провинции Латакия», — указал Конашенков.
По его словам, оповещение о проведении операции Израиль в нарушение договоренностей сделал «не заблаговременно, а одновременно с началом ударов».
«Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договорённостей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооружёнными силами на сирийском направлении», — подчеркнул он.
Ранее в Минобороны заявили, что 23 сентября представят детальную информацию о крушении Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 человек.
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