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Совместные учения войск специального назначения Китая и Непала проходят в Китае
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Совместные учения войск специального назначения Китая и Непала проходят в Китае 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Чэнду, 20 сентября /Синьхуа/ — Совместные учения войск специального назначения Китая и Непала стартовали на этой неделе в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.
Совместные маневры являются вторыми по счету для двух стран, и первыми, проводимыми на территории КНР.
Во время учений, в которых основное внимание будет сфокусировано на спасении заложников в рамках борьбы с международными террористическими организациями, военнослужащие обеих стран должны принять участие в отработке дисциплин по спуску и перемещению по тросу, обезвреживанию взрывчатых веществ и снайперской стрельбе.
Ожидается, что участники узнают больше о тактических навыках, методах обучения и процедурах командования друг друга путем проведения совместных учебных действий. -0-
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