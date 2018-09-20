Совместные учения войск специального назначения Китая и Непала проходят в Китае

Чэнду , 20 сентября / Синьхуа / — Совместные учения войск специального назначения Китая Непала стартовали на этой неделе в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.

Совместные маневры являются вторыми по счету для двух стран, и первыми, проводимыми на территории КНР.

Во время учений, в которых основное внимание будет сфокусировано на спасении заложников в рамках борьбы с международными террористическими организациями, военнослужащие обеих стран должны принять участие в отработке дисциплин по спуску и перемещению по тросу, обезвреживанию взрывчатых веществ и снайперской стрельбе.

Ожидается, что участники узнают больше о тактических навыках, методах обучения и процедурах командования друг друга путем проведения совместных учебных действий. -0-