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Две Кореи соединят железные и автомобильные дороги
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Две Кореи соединят железные и автомобильные дороги 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились в этом году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.
Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию, сообщает РИА Новости.
Руководитель Северной Кореи пообещал закрыть ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. Работы будут проводиться под наблюдением иностранных специалистов.
Помимо этого, как заявляется, для снижения напряженности будет создан совместный военный комитет, состоящий из представителей военного командования двух стран, и все это — чтобы превратить демилитаризованную зону на границе «в зону мира и процветания».
Крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты вдоль демаркационной линии будут прекращены, а в скором времени руководители стран подадут заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 год и отправят единую команду на летнюю Олимпиаду в 2020 году.
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