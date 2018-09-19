Две Кореи соединят железные и автомобильные дороги

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились в этом году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне

Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию , сообщает РИА Новости

Руководитель Северной Кореи пообещал закрыть ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. Работы будут проводиться под наблюдением иностранных специалистов.

Помимо этого, как заявляется, для снижения напряженности будет создан совместный военный комитет, состоящий из представителей военного командования двух стран, и все это — чтобы превратить демилитаризованную зону на границе «в зону мира и процветания».

Крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты вдоль демаркационной линии будут прекращены, а в скором времени руководители стран подадут заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 год и отправят единую команду на летнюю Олимпиаду в 2020 году.