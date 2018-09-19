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КНДР и Южная Корея решили прекратить учения вдоль буферной зоны
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КНДР и Южная Корея решили прекратить учения вдоль буферной зоны 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР и Южная Корея договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, говорится в соглашении в военной области между двумя корейскими государствами, подписанном в Пхеньяне.
"Обе стороны решили прекратить с 1 ноября военные учения близ военно-демаркационной линии, направленные друг против друга", — говорится в документе. Кроме того, предусмотрено в те же сроки ввести запрет на полеты близ буферной зоны всех военных самолетов.
Соглашение подписано по итогам саммита двух корейских государств в Пхеньяне министрами обороны.
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