КНДР и Южная Корея решили прекратить учения вдоль буферной зоны

Иван Захарченко. СЕУЛ , 19 сен — РИА Новости КНДР и Южная Корея договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, говорится в соглашении в военной области между двумя корейскими государствами, подписанном в Пхеньяне.

"Обе стороны решили прекратить с 1 ноября военные учения близ военно-демаркационной линии, направленные друг против друга", — говорится в документе. Кроме того, предусмотрено в те же сроки ввести запрет на полеты близ буферной зоны всех военных самолетов.

Соглашение подписано по итогам саммита двух корейских государств в Пхеньяне министрами обороны.