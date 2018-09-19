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КНДР пообещала демонтировать ядерные и ракетные объекты
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КНДР пообещала демонтировать ядерные и ракетные объекты 

РИА Новости + ещё 16 9 часов назад
Фото: Инфо 24
СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне, говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.
"Северная сторона в соответствии с духом совместного заявления между Севером и США выразила намерение принимать дополнительные меры, такие как полный демонтаж ядерного объекта в Йонбёне", — говорится в документе.
КНДР решила «прежде всего полностью демонтировать под наблюдением специалистов заинтересованных стран испытательный полигон ракетных двигателей и пусковую ракетную площадку в Тончханни».
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