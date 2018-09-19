КНДР пообещала демонтировать ядерные и ракетные объекты

"Северная сторона в соответствии с духом совместного заявления между Севером и США выразила намерение принимать дополнительные меры, такие как полный демонтаж ядерного объекта в Йонбёне", — говорится в документе.

КНДР решила «прежде всего полностью демонтировать под наблюдением специалистов заинтересованных стран испытательный полигон ракетных двигателей и пусковую ракетную площадку в Тончханни».