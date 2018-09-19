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Южная Корея и КНДР собираются подать заявку на совместное проведение ОИ-2032
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Южная Корея и КНДР собираются подать заявку на совместное проведение ОИ-2032 

Газета.Ru + ещё 29 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Республика Корея и КНДР собираются подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, сообщает ТАСС.
Об этом стало известно из декларации по итогам состоявшегося в Пхеньяне третьего по счету в этом году саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Достигнута договоренность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году", — говорится в документе.
Также отмечается, что страны хотят отправить единые команды на Игры 2020 года в Токио, что является не первым таким опытом. На Олимпиаде в Пхенчхане делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия.
Ранее Саппоро снял заявку на проведение Олимпиады-2026.
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