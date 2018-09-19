Южная Корея и КНДР собираются подать заявку на совместное проведение ОИ-2032

Республика Корея и КНДР собираются подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, сообщает ТАСС

Об этом стало известно из декларации по итогам состоявшегося в Пхеньяне третьего по счету в этом году саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

"Достигнута договоренность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году", — говорится в документе.

Также отмечается, что страны хотят отправить единые команды на Игры 2020 года в Токио, что является не первым таким опытом. На Олимпиаде в Пхенчхане делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия.

Ранее Саппоро снял заявку на проведение Олимпиады-2026.