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Британскому министру обороны не понравились выводы Минобороны РФ о крушении малазийского «Боинга»
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Британскому министру обороны не понравились выводы Минобороны РФ о крушении малазийского «Боинга» 

Украина.ру + ещё 18 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Они считают, что озвученная Россией информация об украинском происхождении ракеты «Бук», сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, свидетельствует о том, что Москва не отказалась от своих планов по обострению ситуации.
«Это еще один пример российской дезинформации», — цитирует главу британского ведомства «Интерфакс-Украина» 17 сентября.
Уильямсон добавил, что Великобританией было проведено собственное расследование, которое, по его мнению, показало, кто причастен к атаке самолета.
«Боинг» малазийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Украина до сих не представила первичную радиолокационную информацию о происходившем в тот день над Донбассом. Кроме того, Киев скрывает информацию о переговорах диспетчеров.
После катастрофы Минобороны РФ опубликовало записи разговора украинских военных, свидетельствующие о том, что его могли сбить ВСУ.
В свою очередь начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит в 2014 году малазийский «Боинг» рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.
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