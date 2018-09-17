Британскому министру обороны не понравились выводы Минобороны РФ о крушении малазийского «Боинга»

Они считают, что озвученная Россией информация об украинском происхождении ракеты «Бук», сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, свидетельствует о том, что Москва не отказалась от своих планов по обострению ситуации.

«Это еще один пример российской дезинформации», — цитирует главу британского ведомства «Интерфакс-Украина» 17 сентября.

Уильямсон добавил, что Великобританией было проведено собственное расследование, которое, по его мнению, показало, кто причастен к атаке самолета.

«Боинг» малазийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Украина до сих не представила первичную радиолокационную информацию о происходившем в тот день над Донбассом. Кроме того, Киев скрывает информацию о переговорах диспетчеров.

После катастрофы Минобороны РФ опубликовало записи разговора украинских военных, свидетельствующие о том, что его могли сбить ВСУ.