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Киев отрицает причастность к уничтожению малазийского Боинга
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Киев отрицает причастность к уничтожению малазийского Боинга 

Украина.ру + ещё 18 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».
«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — сказал Турчинов.
«Боинг» малазийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Украина до сих не представила первичную радиолокационную информацию о происходившем в тот день над Донбассом. Кроме того, Киев скрывает информацию о переговорах диспетчеров.
После катастрофы Минобороны РФ опубликовало записи разговора украинских военных, свидетельствующие о том, что его могли сбить ВСУ.
В свою очередь начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит в 2014 году малазийский «Боинг» рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.
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