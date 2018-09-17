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Клинцевич о заявлении Минобороны по сбитому Boeing: Украина попала в свою же сеть
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Клинцевич о заявлении Минобороны по сбитому Boeing: Украина попала в свою же сеть 

Rambler News Service + ещё 18 1 час назад
Россия в ситуации со сбитым над Донбассом самолетом Boeing Малайзийских авиалиний загнала Украину в свою же сеть, [сообщил] (https://rns.online/opinions/O-chem-govoryat-novie-dannie-po-sbitomu-malaziiskomu-Boeing-2018-09-17/) RNS член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«За трагедией с малазийским Boeing стоят представители американских спецслужб, а исполняли украинцы. Видимо, американцы не поняли, а украинцы не сумели их убедить, что сбивать гражданский самолет, чтобы обвинить в этом Россию, нельзя, потому что у нас особый подход к учету такого вооружения, и он очень сильно отличается от того, как это делают в США», — сказал Клинцевич.
«Теперь же Россия загнала украинцев и их кураторов в их же сеть, которую они расставили для нас. Самолет сбила украинская ракета, принадлежащая 223 зенитно-ракетному полку, ее осколки были найдены в обломках самолета и были представлены на международной конференции как доказательство причастности к этому России. Теперь от них нужно услышать только одно, один вопрос остался к организаторам этой трагедии: как ваша ракета сбила малазийский пассажирский самолет? Больше ни на что отвечать не надо», — добавил Клинцевич.
По словам сенатора, представленные военным ведомством данные повлияют на ход расследования Международной следственной группы, а США теперь сделают все, чтобы «спустить эту тему на тормозах».
Катастрофа Boeing-777-200 (рейс МН17) Malaysian Airlines произошла в небе Донбасса 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 пассажиров и членов экипажа.
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