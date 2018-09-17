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Ростех снял с себя ответственность за эксплуатацию Ми-17В-5 в Афганистане
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Ростех снял с себя ответственность за эксплуатацию Ми-17В-5 в Афганистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолета Ми-17В-5 Минобороны Афганистана в связи с нелегитимным капремонтом одной машины в Словакии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"В связи с полученной информацией о выполнении словацким авиаремонтным предприятием «ЛОТН» нелегитимного капитального ремонта одного вертолета Ми-17В-5, принадлежащего Министерству обороны Афганистана, АО «Вертолеты России» в лице разработчика (АО «МВЗ имени Миля») и производителя (ПАО «КВЗ») снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию данного вертолета и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного вертолёта", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что капитальный ремонт указанного Ми-17В-5 был выполнен на словацком ремонтном предприятии, не освоившем ремонт данного типа вертолёта в установленном порядке. «Кроме того, капитальный ремонт был выполнен по ремонтной документации, разработанной АРЗ „ЛОТН“ без участия и контроля со стороны разработчика и производителя. Актуализированная ремонтно-конструкторская документация для военно-транспортного вертолета Ми-17В-5, запасные части и ремонтно-групповые комплекты для выполнения ремонта в адрес данного авиаремонтного предприятия не поставлялись», — сказали в компании.
Кроме того, в «Вертолетах России» сообщили, что компания уведомит все заинтересованные российские и иностранные организации и ведомства о внесении словацкого АРЗ «ЛОТН» в список авиаремонтных предприятий, осуществляющих нелегитимный ремонт военно-транспортных вертолётов типа Ми-17В-5.
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