Минобороны провело круглый стол «Важное для обороны страны глазами детей»

Докладчики получили дипломы за участие в работе Международного форума «Армия-2018», а Тюменскому президентскому кадетскому училищу от Минобороны вручили диплом за лучший доклад и памятную медаль.

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны провело уникальное мероприятие — круглый стол «Важное для обороны страны глазами детей».

Как известно, Минобороны большое внимание уделяет привлечению талантливой молодёжи к решению в интеллектуальном плане практических задач, связанных с повышением обороноспособности страны. Помимо создания научных рот, в военном ведомстве планируют создать, так скажем, подростковые творческие группы, которые будут действовать в рамках Военного инновационного технополиса «Эра».

Целью всей этой работы стала поддержка молодых талантливых специалистов в самом начале их творческого пути, укрепление веры в себя. Создаются условия для творчества и возможности для самореализации молодёжи. Всё это будет залогом становления подростков как будущих учёных, инженеров, конструкторов.

Именно на подведении итогов конкурса в Санкт-Петербурге подполковник Олег Воробьёв заявил о возможности проведения отдельного мероприятия на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» с участием победителей и лауреатов конкурса «Школьный патент — шаг в будущее!».

Здесь следует пояснить: в этом году в конкурсе была номинация и от Минобороны «Важное для обороны страны».

Планы были реализованы в полной мере. Лауреаты конкурса участвовали в работе круглого стола «Важное для обороны страны глазами детей» на МВТФ «Армия-2018».

Минобороны большое внимание уделяет привлечению талантливой молодёжи к решению в интеллектуальном плане практических задач, связанных с повышением обороноспособности страны

На обсуждение участников круглого стола были вынесены доклады, актуальные для Вооружённых Сил и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Интересную разработку по теме „Эргономичный рюкзак для подразделений специального назначения“ выполнил воспитанник Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) Александр Бабенко . Он разработал и изготовил пробные образцы рюкзаков, соответствующих определённым требованиям по специфике деятельности подразделений специального назначения, подразделений МЧС , туристов и альпинистов.

В пяти рюкзаках сконструированной серии обеспечивается быстрый доступ ко всему содержимому. Такая возможность сохраняется и при полевой эксплуатации в движении. В основе идей всех модификаций находится так называемое ноу-хау — длинная лента с определённым набором „карманов“. В настоящее время на конструкторскую идею оформляется патент.

Стоит отметить, что все доклады на круглом столе вызвали оживлённое обсуждение. Эксперты делились своим мнением насчёт представленных работ, подсказывали ребятам вектор дальнейшего развития их идей.

“На форуме было интересно знакомиться с самыми новыми разработками наших конструкторов, с новой техникой, ракетами, различными системами, — делился впечатлениями нахимовец-десятиклас­сник Александр Бабенко. — Считаю круглый стол „Важное для обороны страны глазами детей“ очень важным событием. Детям дали право голоса, они получили возможность заинтересовать своими разработками, идеями представителей ведущих предприятий».

В завершение остаётся сообщить, что докладчики получили дипломы за участие в работе Международного форума «Армия-2018», а Тюменскому президентскому кадетскому училищу от Минобороны вручили диплом за лучший доклад и памятную медаль.