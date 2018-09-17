«Длинная рука»: Ми-35М сможет поражать танки на дистанции в 10 км

В то же время конструкторы продолжают совершенствовать свои «летающие танки». Так, недавно стало известно, что «тридцать пятые» получили комплекс управляемого вооружения «Вихрь-М» с наводящейся по лазерному лучу ракетой.

Благодаря такой «длинной руке» теперь появилась возможность поражать самые современные высокозащищенные танки на расстоянии до 10 000 м.

Разумеется, кроме бронетехники, такое высокоточное оружие может быть задействовано и для нанесения «хирургических ударов» по другим важным объектам противника.

Эффективное применение комплекса обеспечивается модернизированной обзорно-прицельной системой ОПС-24Н-1Л.

Для борьбы с воздушными целями — вертолетами, беспилотными летательными аппаратами различных видов, низко летящими самолетами, предназначены ракеты «воздух-воздух» «Игла-С».

Для самообороны устанавливается комплекс «Президент-С35», нейтрализующий вражеские средства наведения и уничтожения.

Если говорить о летно-технических характеристиках, то Ми-35М, благодаря наличию двух двигателей ВК-2500-02 мощностью по 2200 л.с., способен развивать максимальную скорость до 300 км/ч. Крейсерская скорость достигает 220 км/ч. Динамический потолок -5400 м. Дальность полета в основном боевом варианте — 460 км. Перегоночная дальность с 4 подвесными баками — 971 км.

Модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-35М демонстрировался в августе текущего года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».