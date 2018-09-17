Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в российско-монгольских учениях в Бурятии

УЛАН-УДЭ , 17 сентября. / ТАСС /. Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в российско-монгольских учениях «Селенга-2018», которые пройдут в октябре на полигоне «Бурдуны» в Бурятии . Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ВВО началась подготовка к международному учению «Селенга-2018». В текущем году оно состоится на полигоне «Бурдуны» в Бурятии в первой половине октября. Всего к маневрам планируется привлечь порядка 1 тысячи военнослужащих. В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом", — говорится в сообщении.

"Ранее в ходе планирующих конференций делегации ВВО и представители Министерства обороны Монголии утвердили сценарий «Селенги-2018», а также замысел, сценарий предстоящего мероприятия, порядок перемещения и размещения подразделений Вооруженных сил Монголии на территории России, а также перечень культурно-досуговых и спортивных мероприятий", — отметили в пресс-службе.

Также была проведена рекогносцировка районов проведения тактического этапа боевой стрельбы, добавили в ВВО.