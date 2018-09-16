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Украина планирует до конца 2018 года создать военно-морскую базу в Азовском море
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Украина планирует до конца 2018 года создать военно-морскую базу в Азовском море 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украина планирует до конца текущего года создать базу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Азовском море. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.
"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении в Facebook.
6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на «защиту национальных интересов в южных регионах». В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны «новейшим высокоточным ракетным оружием».
Тогда же глава государства поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции — подготовить предложения «о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков».
11 сентября замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил о переброске в акваторию Азовского моря первого бронекатера проекта «Гюрза-М». Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал 13 сентября заявил, что Киев решил нарастить военное присутствие в Азовском и Черном морях, направив туда 270 бойцов спецназа.
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