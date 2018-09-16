Украина планирует до конца 2018 года создать военно-морскую базу в Азовском море

КИЕВ, 16 сентября. / ТАСС /. Украина планирует до конца текущего года создать базу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Азовском море. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении в Facebook.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на «защиту национальных интересов в южных регионах». В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны «новейшим высокоточным ракетным оружием».

Тогда же глава государства поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции — подготовить предложения «о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков».