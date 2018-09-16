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Ту-160 «Белые лебеди» пролетели через Северный полюс
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Ту-160 «Белые лебеди» пролетели через Северный полюс 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» совершили полет из Саратовской области на Чукотку и вернулись обратно через Северный полюс.
Как сообщает телеканал «Звезда», протяженность маршрута составила больше 8 тысяч километров. Подготовка к перелеты прошла на авиабазе в Энгельсе.
«По дороге назад нашим лётчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу», — говорится в сюжете программы «Военная приёмка».
Ранее в Минобороны сообщали, что «Белые лебеди» впервые совершили посадку в Анадыре. В военном ведомстве отметили, что российские стратегические ракетоносцы еще никогда не приземлялись так близко от границ США, пишет RT.
Ту-160 «Белый лебедь» — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет был разработан в ОКБ Туполева в 1970-х годах. На сегодняшний день «Белый Лебедь» является самым мощным сверхзвуковым и самым тяжелым боевым самолетов в мире.
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