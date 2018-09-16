Россию проверили на готовность к войне

— Во время учений проверялась транспортная инфраструктура: насколько она готова сегодня к перебросе больших группировок войск на огромные расстояния. Северный флот прошел четыре тысячи миль. Дивизии перебрасывались на дистанции в семь тысяч километров. К нас было задествовано по 200 составов одновременно каждые сутки, — рассказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия».

В масштабных маневрах задействовали и промышленность.

— В позапрошлом году пять крупных компаний были переведены на режим военного времени. Тогда мы впервые стали проверять, способна ли промышленность обеспечить Вооруженные силы РФ в случае войны тем, что написано у них в плане. В нынешних учениях также задействовали Министерство промышленности , ряд предприятий. На территориях, помимо мобилизации более четырех тысяч военнослужащих запаса, были созданы штабы обороны, а предприятия получили мобилизационные задания. Это всеохватывающие, всеобъемлющие учения, — продолжил министр.

Напомним, маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и в прилегающих морских акваториях. В учениях задействовано порядка 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков и другой наземной техники, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, 80 кораблей и судов обеспечения. Помимо частей Восточного военного округа, к тренировке привлечены силы ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации, Северного флота. Впервые в учениях приняли участие военные из Китая и Монголии.