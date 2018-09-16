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Шойгу: в ходе маневров «Восток-2018» проверили транспортную инфраструктуру РФ
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Шойгу: в ходе маневров «Восток-2018» проверили транспортную инфраструктуру РФ 

ТАСС 54 минуты назад
МАГАДАН, 16 сентября. /ТАСС/. Транспортную инфраструктуру России проверили в ходе маневров «Восток-2018» на способность переброски больших группировок войск на большие расстояния. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу «Россия 1» министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Во время этих учений проверялась транспортная инфраструктура, насколько способна страна сегодня, ее транспортная инфраструктура, к переброске больших группировок войск на огромные расстояния", — сказал Шойгу.
По его словам, Северный флот для того, чтобы участвовать в этих учениях прошел 4 тыс. миль.
"У нас дивизии перебрасывались на дистанции в 7 тыс. км. У нас было задействовано одновременно более 200 железнодорожный составов каждые сутки", — подчеркнул министр.
Он также рассказал, что в маневрах задействовали Министерство промышленности и военно-промышленный комплекс. По словам Шойгу, промышленники были задействованы и на учениях в позапрошлом году.
"Тогда пять крупных компаний были переведены на режим работы военного времени. Тем самым мы впервые стали проверять, способна ли промышленность обеспечить ВС РФ в случае войны тем, что у них написано в плане. И в этих учениях также было задействовано Министерство промышленности, также был задействован ряд предприятий, территории, на которых помимо мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе в войска [больше 4 тыс. человек], были созданы в этих субъектах штабы обороны… на предприятиях, были получены мобилизационные задания на случай войны. То есть это всеохватывающие, всеобъемлющие учения", — сказал Шойгу.
Глава Минобороны добавил, что Россия демонстрирует открытость и приглашает на учения и маневры наблюдателей и журналистов, чтобы показать мирные намерения и «охладить пыл» партнеров.
Шойгу подчеркнул, что военная доктрина РФ носит оборонительный характер и маневры наглядно демонстрируют, что Россия не собирается ни на кого наступать. «Там даже нет элементов, предполагающих, что мы собираемся вести какие-то наступательные действия на чужой территории, чего не скажешь о наших западных партнерах, когда [они] переодеваются в форму российской армии, когда подбираются русскоговорящие статисты и так далее. Это, конечно, не красит наших соседей, но говорит нам о многом, к чему нам надо готовиться», — сказал Шойгу.
Он отметил, что российская армия демонстрирует открытость не только на выставках, которые проводятся с высокой интенсивностью и регулярностью. «Более того, если вы помните, мы по поручению нашего президента провели большую конференцию, на которую также приглашали прессу, по подведению итогов операции в Сирии и основные итоги были — это работа оружия. Мы ни от кого не скрывали, что выявили в части продукции довольно существенные, серьезные недостатки, недоработки если говорить проще, нас даже в чем-то обманывали. И мы вынуждены были что-то снимать с вооружения, что-то дорабатывать довольно энергично и интенсивно», — подчеркнул министр.
"Потому что когда те, кого мы приглашаем на эти учения и те, кому мы показываем это все, видят, что армия боеспособна, я думаю, что это в какой-то степени охлаждает пыл слегка так", — добавил Шойгу.
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