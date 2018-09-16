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Два российских ракетоносца ТУ-160 пролетели через Северный полюс
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот
В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

Два российских ракетоносца ТУ-160 пролетели через Северный полюс 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили перелет через Северный полюс. По данным Министерства обороны, два бомбардировщика Ту-160 вылетели из аэропорта Саратовской области, пролетели около восьми тысяч километров и впервые сели на аэродроме Анадырь на Чукотке.
Полет «Белых лебедей» проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.
В Минобороны рассказали, что во время этого перелета экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку в воздухе, а также отработали условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Самолет Ту-160 — «Белый лебедь» — это самый крупный в мире самолет, который способен провести в полете целые сутки.
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