Ракетоносцы энгельсской авиабазы побывали на Северном полюсе

Два стратегических ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» энгельсской авиабазы в августе этого года совершили перелет через Северный полюс.

Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ряд СМИ.

Самолеты летали на аэродром Анадырь на Чукотке.

«По дороге назад нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу», — рассказывал телеканал «Звезда» . В свою очередь в министерстве обороны РФ информировали, что экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе, а также условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Расстояние перелета из Чукотки в Саратовскую область составило более восьми тысяч километров.