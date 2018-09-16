В Чапаевске прошла акция по набору граждан на военную службу по контракту

В течение дня все желающие посетили тематические площадки, где получили консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения военнослужащих, ознакомились с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также прошли предварительный отбор на военную службу.

Масштабная военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» состоялась в городе Чапаевске в Самарской области.

В рамках мероприятия работал выездной мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В течение дня все желающие посетили тематические площадки, где получили консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения военнослужащих, ознакомились с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также прошли предварительный отбор на военную службу.

В ходе мероприятия была проведена обширная культурно-развлекательная программа. Более 200 жителей города Чапаевск посетили мобильный пункт отбора.