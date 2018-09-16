Ещё
В Чапаевске прошла акция по набору граждан на военную службу по контракту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чапаевске прошла акция по набору граждан на военную службу по контракту 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение дня все желающие посетили тематические площадки, где получили консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения военнослужащих, ознакомились с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также прошли предварительный отбор на военную службу.
Масштабная военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» состоялась в городе Чапаевске в Самарской области.
В рамках мероприятия работал выездной мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В течение дня все желающие посетили тематические площадки, где получили консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения военнослужащих, ознакомились с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также прошли предварительный отбор на военную службу.
В ходе мероприятия была проведена обширная культурно-развлекательная программа. Более 200 жителей города Чапаевск посетили мобильный пункт отбора.
ТК «Звезда»: последние новости
Беспилотник США провел разведку в небе над Донбассом Учебный корабль «Перекоп» перешел из Владивостока в Североморск Северным морским путем Первокурсники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища приняли Военную присягу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выставила России жесткое условие мира694
В деле российских «отравителей» появилась проститутка277
«Хватит делать из России козла отпущения»732
Умерла звезда «Секретных материалов»59
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе20
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия В мире
00:38
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
00:06
Голый мужчина разгуливал в Санкт-Петербурге ночью
Общество
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение