В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение по борьбе за живучесть кораблей

По итогам проведенного учения, действия личного состава аварийных групп оценены на «хорошо».

В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Новороссийске прошло учение по борьбе за живучесть кораблей, к которому привлекались аварийные партии малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Ейск», а также патрульного корабля «Василий Быков».

В рамках учения корабельные аварийно-спасательных группы выполнили задачи по локализации и тушению условного пожара в корабельных отсеках и ликвидации учебных пробоин в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.

В целях совершенствования навыков в использовании средств пожаротушения, военнослужащие осуществили герметизацию аварийного отсека с использованием специального термостойкого снаряжения, предназначенного для борьбы с огнем.

По итогам проведенного учения, действия личного состава аварийных групп оценены на «хорошо».