Ещё
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение по борьбе за живучесть кораблей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение по борьбе за живучесть кораблей 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам проведенного учения, действия личного состава аварийных групп оценены на «хорошо».
В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Новороссийске прошло учение по борьбе за живучесть кораблей, к которому привлекались аварийные партии малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Ейск», а также патрульного корабля «Василий Быков».
В рамках учения корабельные аварийно-спасательных группы выполнили задачи по локализации и тушению условного пожара в корабельных отсеках и ликвидации учебных пробоин в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.
В целях совершенствования навыков в использовании средств пожаротушения, военнослужащие осуществили герметизацию аварийного отсека с использованием специального термостойкого снаряжения, предназначенного для борьбы с огнем.
По итогам проведенного учения, действия личного состава аварийных групп оценены на «хорошо».
ТК «Звезда»: последние новости
Беспилотник США провел разведку в небе над Донбассом Учебный корабль «Перекоп» перешел из Владивостока в Североморск Северным морским путем Первокурсники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища приняли Военную присягу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выставила России жесткое условие мира682
В деле российских «отравителей» появилась проститутка274
«Хватит делать из России козла отпущения»729
Умерла звезда «Секретных материалов»59
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе20
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия В мире
00:38
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
00:06
Голый мужчина разгуливал в Санкт-Петербурге ночью
Общество
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение