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Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл на греческий остров
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Фрегат ЧФ зашел на остров Порос в честь 190-летия дипотношений России и Греции 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота зашел на греческий остров Порос, визит приурочен к 190-летию дипломатических отношений России и Греции, говорится в сообщении пресс-службы флота.
"Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" совершил деловой заход на остров Порос (Греция). Визит российского корабля приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений. В ходе пребывания экипажа фрегата "Адмирал Эссен" на греческом острове запланировано возложение венков к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции", — сообщили в пресс-службе.
Визит продлится до 19 сентября. Для личного состава корабля подготовлена культурная программа с экскурсиями по достопримечательностям острова.
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