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Новую самарскую ракету «Союз-5» запустят в космос в 2022 году
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Новую самарскую ракету «Союз-5» запустят в космос в 2022 году 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Руководители предприятий, участвующих в создании ракеты «Союз-5», вместе с конструкторами проанализировали ход разработки. В космос ее запустят в 2022 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Эскиз ракеты
По его словам, проект реализуют вместе с властями Казахстана.
Аскар Мамин и Дмитрий Рогозин
— С первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым обсудили ход реализации совместного проекта «Байтерек». Казахстан выделяет средства на модернизацию стартового комплекса на Байконуре, а мы делаем ракету среднего класса «Союз-5». В 2022 году планируем начать летать, — сообщил Дмитрий Рогозин.
Разработкой «Союза-5» занимается ракетно-комическая корпорация «Энергия». Изготовитель — самарский РКЦ «Прогресс».
Ракета будет способна вывести на орбиту до 17 тонн груза. Ее создание оценили в 52,7 миллиардов рублей, а стоимость одного запуска — в 55-56 миллионов долларов.
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