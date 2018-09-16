Новую самарскую ракету «Союз-5» запустят в космос в 2022 году 

Руководители предприятий, участвующих в создании ракеты «Союз-5», вместе с конструкторами проанализировали ход разработки. В космос ее запустят в 2022 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Эскиз ракеты
По его словам, проект реализуют вместе с властями Казахстана.
— С первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым обсудили ход реализации совместного проекта «Байтерек». Казахстан выделяет средства на модернизацию стартового комплекса на Байконуре, а мы делаем ракету среднего класса «Союз-5». В 2022 году планируем начать летать, — сообщил Дмитрий Рогозин.
Разработкой «Союза-5» занимается ракетно-комическая корпорация «Энергия». Изготовитель — самарский РКЦ «Прогресс».
Ракета будет способна вывести на орбиту до 17 тонн груза. Ее создание оценили в 52,7 миллиардов рублей, а стоимость одного запуска — в 55-56 миллионов долларов.