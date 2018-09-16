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Первокурсники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища приняли Военную присягу
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Первокурсники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища приняли Военную присягу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Им предстоит пройти обучение в стенах единственного в стране вуза, осуществляющего подготовку специалистов инженерных войск Вооруженных Сил РФ, в том числе для инженерных подразделений ВДВ и РВСН.
В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. А. И. Прошлякова, состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги первокурсниками вуза. Присягу приняли 253 человека.
В мероприятии приняли участие представители руководства Тюменской области, ветераны Вооруженных Сил, члены общественных организаций и представители духовенства, родные и близкие курсантов. Они смогли познакомиться с условиями учебного процесса, быта и досуга курсантов. Гости наблюдали показ исторического и современного вооружения и бронетехники.
Курсантам предстоит пройти обучение в стенах единственного в стране высшего военного учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2018 году училище осуществило набор по следующим специальностям высшего образования: «Транспортные средства специального назначения», «Тепло— и электрообеспечение специальных технических систем и объектов», «Специальные радиотехнические системы», «Строительство уникальных зданий и сооружений». Наряду с высшим образованием проводится обучение по специальностям среднего профессионального образования: «Специальные машины и устройства», «Электроснабжение». Наличие специализаций позволяет также проводить подготовку офицеров для инженерных подразделений ВДВ и РВСН.
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