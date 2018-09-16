Военный аэродром Степь введут в Забайкалье до конца года 

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны страны, взлет с новой авиабазы позволит российским стратегическим ракетоносцам достичь любой точки Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, использование аэродрома предоставит больше пространства для маневра в процессе переброски сил на территории страны.
Напомним, аэродром Степь расположен неподалеку от станции Степь в Оловяннинском районе Забайкальского края. В советское время здесь базировался 6-й бомбардировочный авиаполк и 58-й истребительно-бомбардировочный авиаполк. В 2010 году воздушная гавань была закрыта по решению военного руководства. Однако в 2013 году глава Минобороны Сергей Шойгу принял решение вновь ввести аэродром в эксплуатацию.