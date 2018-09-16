Более 300 военнослужащих Тихоокеанского флота приняли участие в соревновании «Кросс нации-2018»

Более 300 военнослужащих соединений и частей Краснознаменных Войск и Сил на северо-востоке России на Камчатке приняли участие во Всероссийском ежегодном забеге — «Кросс нации-2018».

На дистанциях 4, 6, 8, 12 км на старт вышли морские пехотинцы, береговые ракетчики и моряки.