Более 300 военнослужащих Тихоокеанского флота приняли участие в соревновании «Кросс нации-2018» 

Более 300 военнослужащих соединений и частей Краснознаменных Войск и Сил на северо-востоке России на Камчатке приняли участие во Всероссийском ежегодном забеге — «Кросс нации-2018».
На дистанциях 4, 6, 8, 12 км на старт вышли морские пехотинцы, береговые ракетчики и моряки.
Всероссийские соревнования по кроссу на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском состоялись уже в 15 раз. Примечательно, что на Камчатке в соревнованиях «Кросс нации» военнослужащие ТОФ принимают участие с самого начала проекта (с 3 октября 2004 года). В прошлом году в забегах участвовали более 200 военнослужащих.