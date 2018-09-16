Танкисты ЗВО в Подмосковье показали боевую мощь машин

Танкисты ЗВО в Подмосковье показали боевую мощь своих машин

Стрельбы экипажей танков Т-72Б3 и Т-80У прошли на полигонах Алабино и Головеньки.

Экипажи танков Т-72Б3 и Т-80У гвардейской танковой армии провели боевые стрельбы на полигонах Алабино и Головеньки. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе маневров военнослужащие поразили различные цели из всего комплекса вооружения танков. Так, стрельба велась из 125-миллиметровых пушек различными видами боеприпасов, а также зенитных и танковых пулеметов.

Поиск целей для атаки велся с использованием современных средств визуальной и радиоразведки, в том числе и беспилотников. Половина задач отрабатывались ночью с использованием приборов ночного видения.

В боевых стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано 100 единиц техники.