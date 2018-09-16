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Танкисты ЗВО в Подмосковье показали боевую мощь машин
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Танкисты ЗВО в Подмосковье показали боевую мощь своих машин 

ТК «Звезда» + ещё 1 47 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Стрельбы экипажей танков Т-72Б3 и Т-80У прошли на полигонах Алабино и Головеньки.
Экипажи танков Т-72Б3 и Т-80У гвардейской танковой армии провели боевые стрельбы на полигонах Алабино и Головеньки. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В ходе маневров военнослужащие поразили различные цели из всего комплекса вооружения танков. Так, стрельба велась из 125-миллиметровых пушек различными видами боеприпасов, а также зенитных и танковых пулеметов.
Поиск целей для атаки велся с использованием современных средств визуальной и радиоразведки, в том числе и беспилотников. Половина задач отрабатывались ночью с использованием приборов ночного видения.
В боевых стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано 100 единиц техники.
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