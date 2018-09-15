Беспилотник США вёл разведку у берегов Крыма и Кубани

Американский стратегический беспилотник в течение восьми часов вёл разведку у Черноморского побережья России . В это же время патрулировал регион противолодочный самолёт ВМС США

Около побережья Крыма Краснодарского края стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk появился во второй половине дня субботы, 15 сентября, после выполнения многочасового задания в небе над Донбассом. В воздушное пространство над Чёрным морем беспилотник вошёл со стороны Николаевской области Украины, сообщает «Интерфакс»

Мониторинговые данные западных авиационных ресурсов свидетельствуют, что американский беспилотник восемь часов патрулировал российскую границу, порой приближаясь к ней на расстояние до 40 км. Наблюдение велось от западной оконечности Крыма до Сочи.

Примерно в это же время вблизи российских берегов на Чёрном море появился противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon. Он патрулировал небо в течение нескольких часов.