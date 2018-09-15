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Беспилотник США вёл разведку у берегов Крыма и Кубани
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Беспилотник США вёл разведку у берегов Крыма и Кубани 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Американский стратегический беспилотник в течение восьми часов вёл разведку у Черноморского побережья России. В это же время патрулировал регион противолодочный самолёт ВМС США.
Около побережья Крыма и Краснодарского края стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk появился во второй половине дня субботы, 15 сентября, после выполнения многочасового задания в небе над Донбассом. В воздушное пространство над Чёрным морем беспилотник вошёл со стороны Николаевской области Украины, сообщает «Интерфакс».
Мониторинговые данные западных авиационных ресурсов свидетельствуют, что американский беспилотник восемь часов патрулировал российскую границу, порой приближаясь к ней на расстояние до 40 км. Наблюдение велось от западной оконечности Крыма до Сочи.
Примерно в это же время вблизи российских берегов на Чёрном море появился противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon. Он патрулировал небо в течение нескольких часов.
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