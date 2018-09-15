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В Архангельске 22 сентября выступят пилоты «Русские витязи»
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В Архангельске 22 сентября выступят пилоты «Русские витязи» 

АиФ Архангельск 30 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» выступит 22 сентября в Архангельске в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!».
Как сообщается на официальном сайте группы, летчики на новейших Су-30СМ покажут архангельцам фигуры группового, парного и одиночного высшего пилотажа, в том числе элементы с использованием сверхманевренности истребителей.
В рамках акции также пройдет митинг-концерт с участием звёзд российской эстрады. А еще на площади Мира будет работать пункт отбора горожан на военную службу по контракту, информационные пункты военных учебных заведений, выставка образцов исторического и современного оружия, военной техники и снаряжения.
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