В Архангельске 22 сентября выступят пилоты «Русские витязи»

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» выступит 22 сентября в Архангельске в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!».

Как сообщается на официальном сайте группы, летчики на новейших Су-30СМ покажут архангельцам фигуры группового, парного и одиночного высшего пилотажа, в том числе элементы с использованием сверхманевренности истребителей.

В рамках акции также пройдет митинг-концерт с участием звёзд российской эстрады. А еще на площади Мира будет работать пункт отбора горожан на военную службу по контракту, информационные пункты военных учебных заведений, выставка образцов исторического и современного оружия, военной техники и снаряжения.