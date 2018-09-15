«Роскосмос» проводит совещание по созданию ракеты «Союз-5» 

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» проводит совещание с конструкторами по ракете «Союз-5» на фоне того, что генконструктор ракеты покинул проект.
"Сегодня же в Королеве руководители предприятий, участвующих в создании «Союза-5», вместе с конструкторами анализируют ход создания этой новой ракеты", — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на свой странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что главный разработчик ракеты «Союз-5» Игорь Радугин ушел из РКК «Энергия» (Королев, Московская область) и стал заместителем генерального директора частной компании S7 Space, где займется созданием многоразовой ракеты. Ранее S7 Space неоднократно критиковали ракету «Союз-5» за ее несовременность и отсутствие многоразовости.