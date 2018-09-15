Ещё
«Роскосмос» проводит совещание по созданию ракеты «Союз-5»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» проводит совещание по созданию ракеты «Союз-5» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» проводит совещание с конструкторами по ракете «Союз-5» на фоне того, что генконструктор ракеты покинул проект.
"Сегодня же в Королеве руководители предприятий, участвующих в создании «Союза-5», вместе с конструкторами анализируют ход создания этой новой ракеты", — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на свой странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что главный разработчик ракеты «Союз-5» Игорь Радугин ушел из РКК «Энергия» (Королев, Московская область) и стал заместителем генерального директора частной компании S7 Space, где займется созданием многоразовой ракеты. Ранее S7 Space неоднократно критиковали ракету «Союз-5» за ее несовременность и отсутствие многоразовости.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны505
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США815
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»17
Комики пошутили о Петрове и Боширове83
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи22
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение