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Танк «Маус» и другое самое неудачное оружие Второй мировой войны
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Танк «Маус» и другое самое неудачное оружие Второй мировой войны 

Русская семерка 57 минут назад
Фото: Русская семерка
За время Второй мировой войны были созданы «катюша», базука, T-34, которые сыграли решающую роль в боевых действиях. Но большинство проектов так и остались на бумаге или в виде опытных образцов.
Авианосец «Синано»
В Японии, в силу особенностей географического положения, во время Второй мировой войны особое внимание уделялось развитию военно-морского флота и авиации. Среди кораблей введенных в строй были гигантские линкоры «Ямато» и «Мусаси». Третий недостроенный линкор уже в ходе войны решили переделать в авианосец. Поскольку полностью проект корабля изменить было уже невозможно, «Синано» сохранил часть нехарактерного для авианосца бронирования. Но при водоизмещении почти 72 тысяч тонн корабль мог нести не более 47 самолетов, в то время как авианосцы специальной постройки перевозили авиационные группы в двое больше. «Синано» так и не успел проявить себя как боевую единицу. 29 ноября 1944 года недостроенный авианосец был атакован американской подводной лодкой и затонул после попадания четырех торпед.
Планер Ju-322  На случай проведения широкомасштабной десантной операции в Англии германское командование предполагало использовать планеры. Ju-322 предназначался для высадки десанта и доставки боевой техники. Размах крыла этого самого большого в мире планера достигал 62 метров. К 1941 году на разных стадиях сборки находилось 98 планеров, а один был готов к испытанию. Первый полет сразу показал, что планер очень «капризный», и может создавать ряд опасных ситуаций при взлете. Работа над проектом затянулась.
Тем временем тяжелые потери немецких десантников во время операции по высадке на Крит показали слабость планеров в деле. Кроме того, переориентация немецкой военной машины на войну с СССР требовала отложить вторжение в Британию. Дальнейшую работу над созданием гигантского планера признали нецелесообразной.
В ходе боевых действий начального периода Великой Отечественной войны неплохо показали себя танки КВ-1, которые послужили базой для создания целого ряда опытных образцов с различным вооружением. Боевой опыт, полученный танкистами Красной Армии на первом этапе войны, показал необходимость оснащения войск машиной с более высокой мощностью огня, чем у серийных танков. КВ-7 нес одно 76 мм и два 45 мм орудия, установленных в неподвижной рубке. Однако ввиду отсутствия у нового образца особых преимуществ перед серийным КВ-1, САУ КВ-7 не была принята на вооружение и массово не производилась. Кроме того, КВ-7 стала последним в СССР образцом бронетехники со спаренным пушечным вооружением среднего калибра в башне или рубке.
Сверхтяжелый танк «Маус»
В конце 1942 года в Германии начали работы по созданию сверхтяжелого танка прорыва «Маус». Танк должен был иметь мощную броневую защиту и сильное вооружение. Было построено два опытных образца, которые оказались чрезвычайно дорогими и сложными в производстве. Помимо этого колоссальная масса исключала возможность движения «Мауса» по мосту. В общем, машина оказалась мощной, но малопригодной в условиях Второй мировой войны, где основную роль играла скорость производства и поставки вооружения. 180-тонным монстрам так и не довелось принять участие в боевых действиях. В апреле 1945 года при приближении Красной Армии, немцы уничтожили прототипы ввиду невозможности их эвакуации.
Английский тяжелый танк А-38  В Англии тоже пытались строить тяжелые танки. Одним из них стал А-38 «Вэлиант». Он создавался как замена танку «Черчилль». Его рассматривали как оружие для условий Среднего Востока. Скорость «Вэлианта» принесли в жертву мощному бронированию. Первый прототип был выпущен фирмой Ruston & Hornsby в середине 1944 года, когда боевые действия уже локализовались в Европе и в Тихоокеанском регионе, а необходимость в восточной специализации танка отпала. Он стал морально и физически устаревшим уже на стадии производства. В результате А-38 так и остался в виде двух опытных образцов.
СКС-45  Примечательно, но в ходе Второй мировой войны проходил испытания прообраз знаменитого карабина системы Симонова, СКС-45. Боевой опыт показал, что винтовочный патрон был слишком мощным для использования в бою на дистанции в несколько сотен метров — он хорош для пулемета, но обычному стрелку не нужен. Другой крайностью оказался маломощный, но легкий пистолетный патрон, который использовали в пистолетах-пулеметах. «Золотой серединой» стал 7,62 мм промежуточный патрон образца 1943 года.
По его примеру, в дальнейшем, был создан ряд образцов стрелкового оружия, в том числе и карабин системы Симонова. Первая экспериментальная партия СКС оказалась на фронте летом 1944 года во время операции «Багратион» в Белоруссии. Там оружие получило положительный отзыв в войсках, но доработка карабина затянулась на долгие пять лет. На вооружение его приняли лишь в 1949 году.
Противотанковое ружье
В ходе Великой Отечественной войны широкую известность приобрели советские противотанковые ружья системы Симонова и Дегтярева. Но были созданы и другие, которые применялись ограниченно и существовали только в виде опытных образцов. Самым удачным из них было противотанковое ружье Рукавишникова (под 12,7 мм патрон). В полигонных отчетах говорилось, что оно с достоинством прошло испытание, показало себя как удобное и надежное оружие, и рекомендовано для серийного производства.
Но у него были серьезные недостатки, в частности, небольшая бронепробиваемость. Противник, напротив, постоянно усиливал броню своих машин. В конце концов, от серийного производство ружья Рукавишникова отказались. Правда, такая судьба постигла большинство противотанковых ружей, которые сыграли важную роль на первом этапе войны, но в борьбе с утяжеленной техникой были малоэффективны и применялись в основном для поражения транспортеров и огневых точек противника.
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