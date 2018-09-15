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В Ростове-на-Дону завершился окружной этап «Командирских стартов»
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В Ростове-на-Дону завершился окружной этап «Командирских стартов» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В состязаниях приняли участие представители командного состава от общевойсковых объединений ЮВО, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии.
В Ростове-на-Дону на базе Спортивного клуба армии завершился 3-й этап Всеармейских соревнований среди командного состава Южного военного округа на Кубок Минобороны России «Командирские старты».
В состязаниях приняли участие команд от общевойсковых объединений, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. В каждую команду вошло по 9 офицеров в 6 категориях от командира взвода до командующего объединением.
Также на «Командирских стартах» было 13 команд от соединений и воинских частей, в каждой из которых по 8 офицеров в 4 категориях от командира взвода до командира соединения.
Более 150 участников из числа старших и младших офицеров ЮВО соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).
По итогам соревнований среди объединений первое место заняла 58-я общевойсковая армия ЮВО, а среди воинских соединений — команда соединения специального назначения, дислоцированного в Ростовской области.
Сборная команда ЮВО в составе 11 наиболее подготовленных офицеров от командиров взводов до командующего армией, возглавляемая заместителем командующего войсками военного округа, выступит в ноябре в финалах «Командирских стартов», которые пройдут в Москве.
Соревнования «Командирские старты» проводятся шестой год подряд в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни, повышения их мотивации к занятиям спортом.
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