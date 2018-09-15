В России появятся беспилотные боевые вертолеты

Воздушно-космические силы России могут получить беспилотные боевые вертолеты. Это случится в ближайшее время, если будет сделан соответствующий заказ.

Об этом «Интерфаксу» сообщил советник генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Он добавил, что имеющееся оборудование позволяет использовать вертолет в беспилотном режиме. Так что никаких технических проблем не возникнет.

— Сейчас идет постоянное обновление авионики на действующих вертолетах. И мы очень часто ставим на них вместо ручных систем и всевозможных триммеров системы автоматического управления, которые полностью, от взлета до посадки, обеспечивают полет по маршруту, — сказал Владимир Михеев

По словам советника гендиректора компании, уже есть современные технологии, с помощью которых по защищенному каналу связи можно дистанционно управлять боевыми машинами как с воздуха, так с земди. При этом вся информация, которую летчик наблюдает в кабине, может передаваться на землю или на соседний вертолет управления. Например, Ка-52 может стать летающим командным пунктом.

Тем временем

Завершены летные испытания нашлемной системы целеуказания для Ка-52. Полетная информация, данные о состоянии вертолета и обнаруженных целях выводятся не только на индикаторы кабины, но и щиток в шлеме летчика. Автоматика сама подбирает оптимальное оружие для поражения найденных целей, пилоту остается дать команду на поражение либо что-то изменить, если сочтет нужным.