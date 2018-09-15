«Искандер-М» уничтожил командный пункт «противника» в рамках «Востока-2018»

НОВОСИБИРСК , 15 сен — РИА Новости . Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетной бригады 41-й армии Центрального военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили командный пункт условного противника в ходе маневров «Восток-2018», сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учений, разведывательное подразделение обнаружило командный пункт условного противника на расстоянии более 200 километров. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК «Искандер-М». Военнослужащие успешно провели боевой пуск и ракетой уничтожили объект «противника», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение цели.

"Кроме того, расчеты выполнили нормативы по смене огневых позиций, маскировке оперативно-тактического ракетного комплекса и загрузке ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин", — говорится в сообщении.

Крупнейшие в новейшей истории России маневры «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся до понедельника. В них задействованы более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Ракетный комплекс «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 километров. В его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.