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«Искандер-М» уничтожил командный пункт «противника» в рамках «Востока-2018»
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«Искандер-М» уничтожил командный пункт «противника» в рамках «Востока-2018» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
НОВОСИБИРСК, 15 сен — РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетной бригады 41-й армии Центрального военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили командный пункт условного противника в ходе маневров «Восток-2018», сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
"По замыслу учений, разведывательное подразделение обнаружило командный пункт условного противника на расстоянии более 200 километров. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК «Искандер-М». Военнослужащие успешно провели боевой пуск и ракетой уничтожили объект «противника», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение цели.
"Кроме того, расчеты выполнили нормативы по смене огневых позиций, маскировке оперативно-тактического ракетного комплекса и загрузке ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин", — говорится в сообщении.
Крупнейшие в новейшей истории России маневры «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся до понедельника. В них задействованы более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
Ракетный комплекс «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 километров. В его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
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