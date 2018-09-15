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Вучич назначил новое руководство сербских вооруженных сил
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Вучич назначил новое руководство сербских вооруженных сил 

Российская Газета 49 минут назад
Президент Сербии Александр Вучич провел серьезные кадровые перестановки в системе управления вооруженными силами страны.
"В соответствии с конституцией Сербии, после соответствующих консультаций в министерстве обороны, с ключевыми людьми в вооруженных силах, я подписал указы о назначениях и отставках. Я принял прошение Диковича о его отставке. Хотел бы поблагодарить его за честную и жертвенную службу, любовь к Сербии", — сообщил сербский лидер, добавив, что уже бывший начальник генерального штаба сербской армии Любиша Дикович удостоен высшей награды государства — Ордена Звезды Карагеоргия первой степени.
Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Сербии стал Милан Мойсилович, которому также было присвоено звание генерал-полковника. Его заместителем назначен генерал-майор Петар Цветкович.
"Тяжелая и ответственная работа ждет генерала Мойсиловича. Я уверен, что он получит поддержку авторитетных офицеров, для которых государство Сербия всегда было важнее, чем какие-либо личные устремления и интересы", — подчеркнул Александр Вучич.
Известно, что Милан Мойсилович родился 3 августа 1967 года в Косовской Митровице, завершил Военную академию, Командно-штабную школу и Школу национальной обороны в Белграде, прошел переподготовку в Европейском колледже по безопасности и обороне, в июне нынешнего года назначен заместителем министра обороны, с 2013 по 2017 год — возглавлял Военное представительство в Миссии Сербии при НАТО в Брюсселе.
Сообщается также, что главой военной разведки Сербии стал бригадный генерал Джуро Йованич.
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