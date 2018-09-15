«Восток-2018»: морпехи захватили плацдарм для высадки в Приморье

В ходе учений «Восток-2018» подразделения морской пехоты захватили плацдарм для высадки главных сил в Приморском крае , сообщает ТАССсо ссылкой на заместителя командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко

Морпехи при поддержке авиации ВКС и вертолетов армейской авиации высадились на побережье полигона Клерк.

«В рамках маневров «Восток-2018» на полигоне был отработан эпизод по высадке на необорудованный участок берега подразделений бригады морской пехоты», — пояснил генерал.

Кроме морпехов и авиации в учениях также принимали участие корабли Тихоокеанского флота, подразделения артиллерии, саперов, зенитчиков, снайперов и других специалистов. Рота захватила плацдарм для высадки главных сил, сейчас военные продолжают преследование противника.

Как уточнил Коваленко, во втором эпизоде на берег высадится отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ. Десантники закрепят успех, достигнутого бригадами морской пехоты.

Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября, учениями руководит министр обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу . В них участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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