Министр обороны Словакии заявил о нехватке личного состава вооруженных сил

ПРАГА , 15 сен — РИА Новости . Руководство минобороны Словакии обеспокоено тем, что личный состав вооруженных сил (ВС) республики укомплектован лишь на 75%, заявил в пятницу глава ведомства Петр Гайдош во время посещения МО премьером Петром Пеллегрини.

"Нас особенно беспокоит недокомплект личного состава ВС, сейчас они укомплектованы примерно лишь на 75%. Это вызвано, в частности, и тем, что мы создаем новые подразделения, которые будем дополнять тогда, когда в части будет приходить новая техника, что также будет мотивировать молодых людей к вступлению в ВС", — сказал министр на пресс-конференции после встречи, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

В свою очередь, премьер подчеркнул масштаб начавшейся модернизации армии.

"За полгода работы нашего правительства мы стали свидетелями крупнейших инвестиций в техническую модернизацию армии. Это требует весьма непростых и смелых решений, но я полагаю, что они необходимы и правильны", — сказал Пеллегрини.

Премьер напомнил, что уже принято решение о закупке в США 14 новых истребителей F-16, к техническому обслуживанию которых намечено привлечь и предприятие по ремонту авиамашин в городе Тренчине на западе республики.

Кроме того, по словам Пеллегрини, правительство уже одобрило закупку 25 отечественных самоходных артиллерийских установок Zuzana-2 и новых радарных систем, а в самое ближайшее время кабинет планирует также обсудить вопрос о закупке многоцелевых тактических боевых бронемашин с колесной формулой 8х8 и 4х4.

"После принятия решения о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы правительство планирует, что с января 2019 года и с января 2020 года зарплата военнослужащих также будет повышена, в обоих случаях — на 10%", — сообщил премьер.