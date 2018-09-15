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На Украине часть военного бюджета в 2019 году направят на кибербезопасность
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На Украине часть военного бюджета в 2019 году направят на кибербезопасность 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, которым на нужды сектора обороны в 2019 году будет выделено более 5% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.
Среди приоритетных направлений финансирования на следующий год указаны выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет) усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Предусматривается также реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации, выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы, усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.
Будет также повышено денежное обеспечение украинских военнослужащих не менее чем на 30%.
Ранее в пятницу правительство утвердило и передало в Верховную раду проект госбюджета на 2019 год. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, приоритетом бюджета будет финансирование армии. На нужды вооруженных сил и нацбезопасности предлагается направить 209,5 млрд гривен (около $7,48 млрд долл по текущему курсу), что составляет 5% от ВВП. Эти средства, как сказал премьер, планируется выделить на армию, на модернизацию вооружения и новую технику, повышения заработной платы военным.
Бюджет должен одобрить парламент и президент.
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