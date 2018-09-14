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В Хмелёвке прошло учение Балтфлота по высадке воздушно-морского десанта
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В Хмелёвке прошло учение Балтфлота по высадке воздушно-морского десанта 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Хмелёвке состоялось планово-тактическое учение разнородных сил Балтийского флота. На полигоне побывал фотокорреспондент «Клопс».
В учебном мероприятии задействовали 25 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, более 30 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, свыше 50 единиц боевой техники Балтфлота и около 1500 военнослужащих.
Высадка производилась с больших десантных кораблей «Александр Шабалин», «Королёв», «Минск», десантных катеров типа «Серна» и десантных катеров проекта 21820 «Мичман Лермонтов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и "Денис Давыдов".
"Представители командования Балтийского флота положительно оценили действия всех участников манёвров. Окончательные итоги учения будут подведены после анализа выполнения задач в море, в воздухе и на суше", — подчеркнули в военном ведомстве.
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