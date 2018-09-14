В Хмелёвке прошло учение Балтфлота по высадке воздушно-морского десанта 

В Хмелёвке состоялось планово-тактическое учение разнородных сил Балтийского флота. На полигоне побывал фотокорреспондент «Клопс».
В учебном мероприятии задействовали 25 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, более 30 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, свыше 50 единиц боевой техники Балтфлота и около 1500 военнослужащих.
Высадка производилась с больших десантных кораблей «Александр Шабалин», «Королёв», «Минск», десантных катеров типа «Серна» и десантных катеров проекта 21820 «Мичман Лермонтов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и "Денис Давыдов".
"Представители командования Балтийского флота положительно оценили действия всех участников манёвров. Окончательные итоги учения будут подведены после анализа выполнения задач в море, в воздухе и на суше", — подчеркнули в военном ведомстве.