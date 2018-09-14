В Хмелёвке прошло учение Балтфлота по высадке воздушно-морского десанта

В Хмелёвке состоялось планово-тактическое учение разнородных сил Балтийского флота. На полигоне побывал фотокорреспондент «Клопс».

В учебном мероприятии задействовали 25 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, более 30 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, свыше 50 единиц боевой техники Балтфлота и около 1500 военнослужащих.

Высадка производилась с больших десантных кораблей «Александр Шабалин», «Королёв», «Минск», десантных катеров типа «Серна» и десантных катеров проекта 21820 «Мичман Лермонтов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и " Денис Давыдов ".