«Аэрофлот» назовет самолет именем Станислава Говорухина

»Неделю назад правление «Аэрофлота» приняло решение о присвоении имени Говорухина одному из самолетов. Этот самолет поступит в парк в ближайшее время», — сказал Фетисов.

Ранее в пресс-службе ОНФ рассказали, что направили в ПАО «Аэрофлот» предложение дать имя Станислава Говорухина, который был сопредседателем Центрального штаба Народного фронта, самолету.

Станислав Говорухин умер в Москве 14 июня. Ему было 82 года. Он снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Воршиловский стрелок», «Благословите женщину». Кроме того, он сыграл более 30 ролей.