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«Аэрофлот» назовет самолет именем Станислава Говорухина
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«Аэрофлот» назовет самолет именем Станислава Говорухина 

360tv.ru 1 час назад
«Аэрофлот» поддержал предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) и назовет самолет в честь Станислава Говорухина. Об этом «360 сообщил пресс-секретарь компании Максим Фетисов.
»Неделю назад правление «Аэрофлота» приняло решение о присвоении имени Говорухина одному из самолетов. Этот самолет поступит в парк в ближайшее время», — сказал Фетисов.
Ранее в пресс-службе ОНФ рассказали, что направили в ПАО «Аэрофлот» предложение дать имя Станислава Говорухина, который был сопредседателем Центрального штаба Народного фронта, самолету.
Станислав Говорухин умер в Москве 14 июня. Ему было 82 года. Он снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Воршиловский стрелок», «Благословите женщину». Кроме того, он сыграл более 30 ролей.
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