Эксперт прокомментировал отказ России от украинских комплектующих

«Значимость этого события действительно очень велика», — заявил он.

Как считает эксперт, Россия наладила производство деталей очень быстро, поскольку нельзя было допустить нанесения стране серьёзного стратегического ущерба.