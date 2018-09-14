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Эксперт прокомментировал отказ России от украинских комплектующих
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Эксперт прокомментировал отказ России от украинских комплектующих 

RT на русском + ещё 1 32 минуты назад
Фото: RT на русском
Военный эксперт, сотрудник Центр стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с ФАН прокомментировал полную замену Россией закупавшихся у Украины комплектующих для военной техники на отечественные аналоги.
«Значимость этого события действительно очень велика», — заявил он.
Как считает эксперт, Россия наладила производство деталей очень быстро, поскольку нельзя было допустить нанесения стране серьёзного стратегического ущерба.
Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин оценил полную замену Россией закупавшихся у Украины комплектующих для военной техники.
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