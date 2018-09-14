Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ

— Комплекс разработан по блочно-модульному принципу, что позволяет размещать его на любом колесном или гусеничном шасси грузоподъемностью не менее 3,5 тонны. Проработаны варианты установки «Сосны» на БТР-82, БМП-2, БМП-3, БМД-4. На форуме демонстрировалась версия с усиленной бронезащитой и повышенной проходимостью на базе МТЛБ. Комплекс готов к интеграции в действующие и перспективные автоматические системы боевого управления, — рассказал Уклеев в интервью «Красной Звезде».

Управление ЗРК осуществляет один оператор, его рабочее место оборудовано монитором и пультом управления. Хотя «Сосна» полностью автоматизирована и может работать самостоятельно, право на открытие огня оставлено за человеком.

Главная особенность комплекса — отсутствие радара. На отказ от РЛС разработчики пошли по нескольким причинам. Во-первых, это повышенная скрытность и живучесть зенитной установки. В современном бою средства ПВО являются первоочередной целью и ищут их главным образом по излучению радаров. Его улавливают средства радиоразведки и электронной борьбы, специализированные ракеты класса «воздух-поверхность». Если радара нет, ракеты эти остаются без добычи.

В верхней части боевого модуля «Сосны» на гиростабилизированной платформе размещен блок оптико-электронных систем: тепловизионный и телевизионный каналы наведения, лазерный дальномер и лазерно-лучевая система управления ракетой.

— Лазерно-лучевая система наведения выбрана не случайно. После ее установки на ракете, использовавшей радиокомандную систему наведения, дальность действия оружия увеличилась в два раза, до 10 километров. При этом вес ракеты снизился вдвое — это позволило увеличить массу боевой части до 7,2 килограмма. Одновременно с улучшением боевых параметров снижена стоимость как ракеты, так и системы управления, — продолжил конструктор.

Необитаемый боевой модуль может развернуться на 180 градусов менее, чем за четыре секунды. По вертикали он перемещается от -5 до 82 градусов. Углы наведения подобраны так, чтобы поражать объекты в воздухе с любого ракурса. Время реакции «Сосны» на появление цели — 5 секунд. В арсенале ЗРК 12 зенитных ракет, способных поражать самолеты и вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники на скоростях до 300 метров в секунду. Сама ракета летает втрое быстрее. Боевой радиус «Сосны» 10 километров.

— Комплекс может работать и по наземным целям. На испытаниях он эффективно поражал легкобронированную технику, — добавил Уклеев. «Сосна» сменит в войсках советский ЗРК «Стрела-10».