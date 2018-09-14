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В Астраханской области подразделения ПВО из Северной Осетии учились отражать налет ударных дронов
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В Астраханской области подразделения ПВО из Северной Осетии учились отражать налет ударных дронов 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчетами ЗРК «Бук-М3» и ЗПРК «Тунгуска» были взяты на сопровождение более 30 мишеней, имитирующих низколетящие и высокоскоростные баллистические цели, а при входе объектов в зону поражения все они были уничтожены.
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Республике Северная Осетия-Алания, отразили налет ударных дронов условного противника в ходе тактических учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
К учениям привлечено около 2 тыс. военнослужащих и более 250 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» и «Стрела-10», зенитно-пушечные ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска» и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».
В ходе учений отработали более 50 вводных различной сложности. Так, по замыслу учений, дежурными расчетами был обнаружен массовый подлет авиации условного противника. Расчетами ЗРК «Бук-М3» и ЗПРК «Тунгуска» цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения все объекты были уничтожены. Для этого было использовано более 30 мишеней, в том числе мишени «Стриж-1», «Бекас», «Саман», «Пенсне», позволяющие имитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели.
Кроме того, в ходе совершения марша подразделений для смены огневых позиций подразделения отразили налет боевых дронов условного противника.
Основная цель учений — совершенствование полевой выучки специалистов ПВО и слаженности подразделений при отражении воздушных ударов, закрепление навыков работы личного состава на новых и модернизированных образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления.
Всего к лагерным сборам противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО на полигонах Астраханской области привлечено более 3,5 военнослужащих и более 800 единиц военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).
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