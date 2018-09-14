В РКК «Энергия» опровергли сообщения о новых «дырках» на МКС

Сообщения ряда СМИ об обнаружении новых следов дрели в обшивке корабля «Союз-МС-09» опровергли в комиссии Ракетно-космической корпорации «Энергия» , сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник во внутренней комиссии РКК «Энергия».

"Нет никаких новых «дырок». Эти сообщения — фейк", — сказал собеседник агентства.

СМИ ранее сообщили, что американские астронавты могли намеренно просверлить отверстие в российском космическом корабле «Союз МС-09» с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

На российском корабле «Союз», пристыкованном к МКС, произошла утечка воздуха. Инцидент произошел 30 августа. Космонавты провели ремонт и заделали отверстие. После этого в Роскосмосе пообещали установить причины происшествия.