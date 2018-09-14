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В РКК «Энергия» опровергли сообщения о новых «дырках» на МКС
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В РКК «Энергия» опровергли сообщения о новых «дырках» на МКС 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва24
Сообщения ряда СМИ об обнаружении новых следов дрели в обшивке корабля «Союз-МС-09» опровергли в комиссии Ракетно-космической корпорации «Энергия», сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник во внутренней комиссии РКК «Энергия».
"Нет никаких новых «дырок». Эти сообщения — фейк", — сказал собеседник агентства.
СМИ ранее сообщили, что американские астронавты могли намеренно просверлить отверстие в российском космическом корабле «Союз МС-09» с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.
На российском корабле «Союз», пристыкованном к МКС, произошла утечка воздуха. Инцидент произошел 30 августа. Космонавты провели ремонт и заделали отверстие. После этого в Роскосмосе пообещали установить причины происшествия.
Член экипажа МКС, российский космонавт Сергей Прокопьев показал на видео место, где обнаружили утечку. Он пояснил, как с помощью ультразвукового прибора удалось найти место, а также раскрыл подробности ремонта корабля.
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