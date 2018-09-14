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В будущем году в российской армии появятся экзоскелеты
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В будущем году в российской армии появятся экзоскелеты 

Игромания.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В наше время экзоскелеты и боевые роботы всё чаще становятся не элементами фантастики, а прототипами будущих систем вооружения. К примеру, тот же концепт шагающего робота концерна «Каланшников». Однако, как сообщают «Известия», в ближайшее время в армии ожидается ещё более совершенная техника.
Заместитель начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и научной работе полковник Руслан Алахвердиев в интервью изданию рассказал о полном перевооружении инженерных войск. Он отметил, что сейчас в армию поставляются более 700 вариантов оружия и техники, в том числе роботизированные системы для разминирования и траления прибрежных районов.
Однако наиболее интересными являются экзоскелеты, которые помогут солдату переносить до 50 кг веса без лишних усилий. Алахвердиев заявил, что первые образцы такой техники появятся в 2019 году. Также обещано специальное оснащение для сапёров.
Первыми новую технику получат штурмовые и сапёрные подразделения. Представитель ВС не уточнил никакие технические характеристики или цену нового оборудования. Но подобная техника явно будет первым шагом к изменению классической армии.
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